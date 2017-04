Per Carlo d'Inghilterra un tour de force di sei ore con arrivederci al 2018

Il principe Carlo d'Inghilterra è atterrato alle 11.32 in elicottero poco distante dal cimitero di Montecchio Precalcino, prima delle tante tappe della visita ufficiale nel Vicentino.

Carlo d'Inghilterra ha pregato sull'altare del cimitero, quindi la partenza in elicottero verso la base americana Del Din di Vicenza. Poco prima delle 13 il Principe è stato portato in auto alla Caserma Chinotto.

A riceverlo al Coespu c'erano il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Claudio Graziano e dal Comandante Generale dell'Arma Tullio Del Sette. Nell'occasione è stato eseguito l'inno inglese "God Save the Queen", seguito da quello di Mameli.

Carlo ha posto una corona di fiori al monumento dedicato ai caduti nella piazza d'armi della caserma di via Medici, e dopo la visita, conclusasi in circa un'ora con il saluto agli ufficiali Nato e la firma del libro d'onore, è ripartito per il Del Din per salire di nuovo a bordo dell'elicottero, stavolta con destinazione Bocchetta Campiglia, in comune di Valli del Pasubio, a 1.216 metri d'altitudine.

Il Principe ha visitato l'interno del sacello Ossario del Pasubio e del Museo della prima armata. Il tempo di ristorarsi al bar Colle Bellavista e poco prima delle 16, si è avviato verso la Strada delle 52 Gallerie per una breve camminata in compagnia di pochi intimi.



La visita è terminata alle 17.05, quando l'erede al trono d'Inghilterra è risalito sull'elicottero che l'ha riportato in Toscana. Ma si è trattato di un arrivederci a presto visto che Carlo farà ritorno nel Vicentino già nel 2018 per una visita ufficiale sull'Altopiano di Asiago, in occasione del centenario della fine della Grande Guerra.