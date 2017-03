Carlo d'Inghilterra e Camilla nel Vicentino

Il principe Carlo d'Inghilterra sarà in visita in Italia con la moglie Camilla Parker Bowles dal 31 marzo al 5 aprile.



La coppia ha in agenda una serie di incontri istituzionali, con Papa Francesco e con il presidente Mattarella, e altre tappe con al centro rapporti bilaterali, lotta al traffico di esseri umani, coesione sociale e cooperazione militare.



I reali visiteranno Firenze, dove il principe Carlo riceverà il premio "Uomo del Rinascimento 2017"; il 1° aprile il principe di Galles raggiungerà il Vicentino, dove visiterà il cimitero militare britannico di Montecchio Precalcino e il sacrario militare di Valli del Pasubio. Sarà poi la volta di Amatrice e infine della Capitale.