Carabinieri, notte di controlli a Schio: tre denunciati per spaccio

Non si ferma l’attività di controllo attraverso servizi coordinati da parte dei carabinieri di Schio, che ha visto il pattugliamento delle aree maggiormente sensibili.



Venerdì notte sono stati impiegati complessivamente 16 militari con 10 pattuglie con due pattuglie della polizia locale scledense e un’unità cinofila della Guardia di Finanza di Vicenza.



Attenzione è stata rivolta anche al controllo delle persone sottoposte ad arresti domiciliari o a misure di prevenzione o sicurezza, al fine di accertare il rispetto degli obblighi loro imposti dalle rispettive prescrizioni. I veicoli controllati sono stati 13 e le persone identificate oltre 90. In quest’ambito sono state contestate alcune violazioni amministrative.



Di particolare interesse è stato il controllo effettuato all'Empire di via Lago di Garda 28, Schio, e al bar Civico7 di Santorso, dove erano presenti diversi indagati e pregiudicati. Inoltre entrambi gli esercizi pubblici sono stati multati per aver somministrato alcolici oltre l’orario consentito. Inoltre venivano denunciati alla magistratura berica lo scledense D.A., 22enne, il maladense R.A., 21enne, e N.G., 25enne di Dueville, a cui venivano rinvenuti 15 grammi di marijuana e contanti per 750 euro in banconote di piccolo taglio e l'occorrente per lo spaccio.



Militari al lavoro anche sabato mattina per contrastare il fenomeno delle truffe presso gli esercizi commerciali. Il titolare di un’impresa per l'affitto di furgoni e materiale edile nella zona industriale di Schio si rivolgeva ai carabinieri poiché oggetto delle strane attenzioni di G.N., modenese 40enne che voleva affittare un Fait Daily. L’esame della posizione dell'uomo permetteva di evidenziare come lo stesso fosse stato denunciato più volte negli ultimi tre mesi per truffe e varie appropriazioni indebite di vario materiale e 12 automezzi; il 40enne è risultato essere ricercato in tutto il territorio nazionale. I militari stanno compiendo ulteriori approfondimenti investigativi.