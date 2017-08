Carabinieri di Vicenza, tre promozioni a Maggiore

Promozione al grado di Maggiore per Vincenzo Gardin, Comandante della Compagnia di Schio e Giovanni Blasutig, Comandante della Compagnia di Valdagno.



I due neo Maggiori sono stati ricevuti questa mattina dal Comandante Provinciale di Vicenza, Colonnello Alberto Santini, che ha “ufficializzato” il passaggio di grado ed ha espresso loro le proprie congratulazioni.



Il Maggiore Gardin, ufficiale dal 2001, è al comando della Compagnia di Schio dal 2013, proveniente dal Nucleo Investigativo di Modena.



Il Maggiore Blasutig comanda invece la Compagnia di Valdagno dallo scorso luglio, in sostituzione del collega Mauro Maronese, attualmente in missione all’estero, anch’egli peraltro in questi giorni promosso al grado di Maggiore.



Promosso inoltre recentemente, anche lui al grado di Maggiore, l’Ufficiale addetto all’Ufficio Comando del Comando Provinciale, Michele Prete.