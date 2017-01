Carabinieri, conferite medaglie Mauriziane per i dieci lustri di carriera militare

Lunedì mattina, nella sede del comando provinciale carabinieri di Vicenza, nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte anche i rispettivi comandanti di compagnia, sono stati consegnati due riconoscimenti ad altrettanti militari.

Al luogotenente Antonio Marullo, comandante della stazione carabinieri di Breganze, è stata conferita la medaglia Mauriziana per i dieci lustri di carriera militare. Il luogotenente Marullo, arruolatosi nel 1986, ha prestato servizio in diverse stazioni carabinieri dell’Emilia Romagna e del Veneto, fino ad assumere il comando, nel marzo 1993, della stazione di Breganze.

Il maresciallo capo Angelo Manunta, attualmente in servizio alla stazione carabinieri di Altavilla, dopo aver svolto diversi incarichi nelle province di Ferrara e Vicenza, ha invece ricevuto la medaglia commemorativa con relativo diploma per la partecipazione all’operazione di concorso al mantenimento della sicurezza internazionale “ISAF” in Afghanistan, dal maggio al dicembre 2014.