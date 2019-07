Carabiniere ucciso, lettera alla Donazzan: «Foto dell'americano bendato offende la legge»

Il gip ha confermato il fermo di Lee Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, con l'accusa di avere ucciso con 11 coltellate - come confermato dall'autopsia - il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Su quel fronte le indagini degli inquirenti per ricostruire l'accaduto stanno ancora procedendo ma nel frattempo in rete è spuntata una foto choc che ritrarrebbe, uno dei due americani seduto su una sedia in caserma davanti a un Pc, con una benda grigia che gli copre gli occhi, le manette ai polsi e le braccia dietro la schiena. La fotografia, di cui non si conosce la provenienza, ha fatto scattare immediati accertamenti da parte dell'Arma dei Carabinieri.

Lo scatto ha fatto il giro della rete provocando un fiume di reazioni, anche sul fronte politico. Un'Italia ancora una volta divisa in due, tra chi esprime il proprio sdegno e chi invece ha minimizzato l'immagine e criticato proprio quelle reazioni. Tra questi, l'assessore della Regione Veneto, Elena Donazzan che, in un post sul proprio profilo Facebook ha ripreso un articolo de "Il Secolo d'Italia" dal titolo eloquente: «Chi se ne frega di quella benda sugli occhi di un assassino drogato?».

«Si indignano per il delinquente bendato? - si legge nella nota di Donazzan - Le anime belle e buone ora si indignano per un delinquente bendato, con Enrico Mentana che scrive pure che non c'è nulla che possa giustificare questo trattamento. E se il "povero" delinquente avesse colpito un famigliare di Mentana? Per me, e soprattutto vista l'uccisione di un nostro carabiniere, le misure devono essere sempre più dure, durissime».

«Assessore, ci preoccupiamo noi di quell'orribile benda, noi che assistiamo “delinquenti” e “assassini”, e tutto siamo fuorché anime belle e buone», risponde con una lettera aperta la Camera Penale Vicentina, che rappresenta gli avvocati berici:

«Siamo i brutti che “difendono” i cattivi. E molto spesso ci siamo meritati le invettive più dure, venendo accostati alle azioni dei nostri assistiti e identificati con i loro reati: se difendiamo una persona accusata di violenza sessuale, magari su un bambino, siamo spesso anche noi etichettati come stupratori o pedofili. Eppure noi siamo quelli che si fregano – o, meglio, si preoccupano – di quella orribile benda, che offende la civiltà giuridica del nostro Paese, mettendo in discussione regole e principi che davamo ormai per definitivamente acquisiti»

«IL PROCESSO PENALE NON È UNA VENDETTA»

« Non è la prima volta che accade, ma negli ultimi tempi, purtroppo, assistiamo troppo spesso a esponenti delle istituzioni che esprimono posizioni evidentemente finalizzate a strizzare l’occhio alla pubblica opinione ed a sollecitarne – in una sorta di campagna elettorale permanente – gli istinti più vendicativi. Ma il processo penale non è una vendetta, né pubblica né privata. Il processo penale è, anzi, l’unico antidoto alla vendetta. Il processo, con le sue regole (tutte le sue regole), è ciò che ci garantisce vicendevolmente dalla vendetta e dall’arbitrio. Perché se oggi ci vendichiamo di un (vile e barbaro) assassinio, domani potremmo vendicarci di uno stupro, poi di un furto, e poi? Quale sarà la nuova vittima da vendicare? Alla violenza di chi trasgredisce le regole dello Stato si può rispondere soltanto invocando l’applicazione della legge. Quando rivendichiamo i diritti dell’incolpato, non difendiamo soltanto la sua persona, ma difendiamo i diritti di tutti. Perché quei diritti, per essere tali, non possono essere frazionabili, non ammettono eccezioni».

«FUORI DALLE REGOLE SOLTANTO LO STATO AUTORITARIO»