Spiati per 15 ore al giorno durante il lavoro in nero: denunciato "caporale"

Lavoratori irregolari al lavoro dalle 12 alle 15 ore al giorno per consegnare volantini in bicicletta. È quanto ha scoperto la guardia di finanza della tenenza di Egna, smascherando un caso di caporalato che coinvolge 82 lavoratori irregolari, impiegati per consegnare pieghevoli pubblicitari in alcune zone della provincia di Trento e Bolzano, e in Bassa Atesina. Denunciato per sfruttamento un cittadino indiano.

Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri, un'impresa individuale, con sede nel Vicentino, aveva reclutato un alto numero di lavoratori di nazionalità pakistana e indiana per farli lavorare nella consegna porta a porta di volantini.

Le 82 persone sfruttate lavoravano fino a 15 ore al giorno, spesso anche durante i giorni festivi, in cambio di un salario giornaliero tra i 30 e i 50 euro, senza che fossero loro riconosciuti diritti fondamentali. La paga oscillava quindi tra i 2 e i 4 euro all'ora.

