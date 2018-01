Capodanno davanti al camino: super lavoro per i vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati impegnati da poco dopo mezzogiorno per due incendi camini a Quinto e Dueville.

Il primo intervento ha interessato un’abitazione di due piani in via San Giuseppe a Quinto Vicentino per l’incendio della fuliggine della canna fumaria. I pompieri intervenuti da Vicenza con due mezzi tra cui l’autoscala hanno spento le fiamme e raffreddato il camino, mettendo cosi in sicurezza l’abitazione.

Appena ultimato l’intervento intorno alle ore 14, le squadre sono state deviate in via Divisione Julia a Dueville per un analogo intervento risolto dalle squadre alle ore 16.