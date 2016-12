Capodanno 2017 in piazza dei Signori: sold out il cenone in Basilica

Freak!, il marchio Kerp srl che negli ultimi tre anni sta caratterizzando gli eventi pop – disco - revival in provincia, legato alla cultura pop della televisione italiana, porterà in piazza tutte le hit musicali e non che hanno caratterizzato gli anni '80 e '90 e non solo. Maracaibo, The final countdown, La isla bonita sono solo alcuni dei brani che accompagneranno la serata. Maestri d’orchestra d’eccezione per l’evento saranno i dj simbolo della notte vicentina Roberto Visonà e Manuel Dee.

Si potrà assistere ad tripudio musicale, di immagini e di colori, all’insegna del divertimento e della festa per tutte le età con ballerini, performer da tutta Italia che culminerà in un grande brindisi finale.

Dopo l'apertura di serata, dalle 22 alle 23.15 salirà in consolle Manuel Dee e successivamente sarà la volta di Roberto Visonà, dj simbolo della nightlife vicentina, resident dei più prestigiosi club italiani fin dai primi anni '80. II suo show sarà caratterizzato da hit che faranno scatenare il pubblico e da una situazione in consolle di puro divertimento: un’icona per tutte le generazioni. All'1.30 la festa si concluderà in piazza e proseguirà con l’aster party Freak! presso il locale Gilda club in via del Commercio, dalle 2 fino a mattina.

Nel salone al primo piano della Basilica il party “The great panorama. Il Gran Galà di Capodanno“, su prenotazione e a pagamento, si è rivelata per molti un'occasione speciale e unica da cogliere. L'evento esclusivo prevede una cena di gala riservata ad un numero limitato di persone e curata da Angolo Palladio. Un elegante live show accompagnerà la cena degli ospiti, mentre per il brindisi di mezzanotte ci si sposterà nel loggiato, dove i festeggiamenti si uniranno a quelli previsti in piazza dei Signori.

A seguire, un dj-set esclusivo proporrà sonorità disco, funky e house mischiando pezzi degli anni '70 fino ad arrivare a brani più contemporanei. “The great panorama” è un'edizione speciale di “Panorama”, l'evento nato quest'estate nella terrazza "Mazzini 39" del Teatro Comunale Città di Vicenza, che ha visto la partecipazione dei migliori djset house direttamente da VOG party. Al Capodanno in Basilica palladiana partecipano in qualità di partner: Gruppo Beltrame, Costruzioni Frigo Srl, 500 Agency, Dr. Gianluca Viero - Mediolanum Private Banking filiale di Vicenza.

Il Regolamento di polizia urbana e annona (articoli 61 e 72 ter) vieta l'utilizzo di prodotti esplodenti (mortaretti) in particolare nel centro storico delimitato dalla zona a traffico limitato, entro cento metri da ospedali, case di cura e/o di riposo. La violazione del divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del materiale esplodente in possesso del trasgressore.

In occasione di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale o di festeggiamenti a carattere tradizionale come il Capodanno è prevista la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione stessa.