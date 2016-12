Capodanno 2017 a Vicenza: vietate bottiglie e bicchieri di vetro in zona ZTL

l sindaco Achille Variati ha firmato l'ordinanza che vieta l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro per il consumo di bevande in Ztl durante il Capodanno 2016-17.

Nel dettaglio dalle 21 del 31 dicembre 2016 alle 6 del primo gennaio 2017, nella aree pubbliche all'interno della zona a traffico limitato (Ztl) è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio effettuato a domicilio del cliente; in generale è vietato il consumo di bevande (sia alcoliche che analcoliche) in contenitori di vetro. La violazione sarà punita con una sanzione pecuniaria di 50 euro.

L'ordinanza è disponibile nel sito www.comune.vicenza.it al link http://www.comune.vicenza.it/ amministrazione/sindaco/ ordinanze/ordinanze.php/164227

Si ricorda che il Regolamento di polizia urbana e annona (articoli 61 e 72 ter) vieta l'utilizzo di prodotti esplodenti (mortaretti) in particolare nel centro storico delimitato dalla zona a traffico limitato, entro cento metri da ospedali, case di cura e/o di riposo. La violazione del divieto comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo del materiale esplodente in possesso del trasgressore.

In occasione di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale o di festeggiamenti a carattere tradizionale come il Capodanno è prevista la deroga al divieto di consumo di sostanze alcoliche limitatamente alle aree interessate dalla manifestazione stessa.