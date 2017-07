Cardiologo bassanese stroncato da infarto

Era appena tornato nella casa a Caorle dopo aver accompagnato a Bassano una figlia, quando un malore lo ha colpito. Non c'è stato niente da fare per il cardiologo Giorgio Segafredo, 66 anni, residente a Bassano ma noto anche a Rosà per la sua attività di medico di base.

A stroncarlo un attacco di cuore, con la moglie Maria Luisa che ha immediatamente chiamato il 118, ma i prolungati tentavi di rianimare Segafredo sono stati vani. Lascia, oltre alla consorte, le figlie Chiara e Beatrice.