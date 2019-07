Cantieri, settimana di "passione" per gli automobilisti

Dal 15 luglio in viale Riviera Berica, dall'incrocio con viale dello Stadio verso via Bertolo, prenderanno il via i lavori di ripristino del manto stradale in corrispondenza degli scavi eseguiti lo scorso anno per la posa della tubazione del gas. Il cantiere (bollino rosso), a cura di Aim Sar, richiederà restringimenti della carreggiata con istituzione del senso unico alternato.

Da martedì 16 luglio, fino a fine agosto, è in programma un intervento di posa dei nuovi sottoservizi di acqua e gas in contra' San Silvestro (bollino verde), nel tratto tra Porton del Luzzo e contra' Valmerlara. Contra' San Silvestro verrà chiusa in due fasi, consentendo le deviazioni su stradella della Fossetta, ove sarà invertito il senso di marcia per consentire l'accesso alle aree interdette dal cantiere.

Martedì 16 giugno prenderà il via un intervento di riqualificazione di piazzale Bologna, nell'area compresa tra park Verdi e viale dell'Ippodromo. Per l'esecuzione in sicurezza del cantiere, che si prolungherà per un mese, saranno necessari restringimenti della carreggiata.

Dalla prossima settimana inizieranno in viale Diaz i lavori per la realizzazione di una rampa di uscita dal cantiere del bacino di laminazione, pertanto è prevista la chiusura giornaliera di una corsia di marcia per circa 15 giorni.

Sono terminati i lavori di ripristino del manto stradale in via Vaccari (bollino rosso). Il ripristino della segnaletica stradale sarà eseguito tra una decina di giorni.

«Chiedo ai cittadini la massima comprensione per i possibili disagi e ricordo che i cantieri più importanti e significativi sono ben avviati - commenta l'assessore alla mobilità Claudio Cicero -. Invito, qualora venissero riscontrati problemi, a segnalarli all'assessorato alla mobilità»

Cantieri in corso