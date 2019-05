«Cannabis light vietata? Una bufala mediatica»

«Stamattina sono arrivati moltissimi clienti per fare scorte mentre so che dei colleghi hanno tenuto le serrande abbassate».

E' stato un vero e proprio The day after per i cannabis shop e la loro clientela, come ci testimonia Silvio Lionzo, uno dei 5 soci della Valley Farm di Schio, dietro al banco del Botanica Urbana Grow di via Quintino Sella, a Schio.

L'imprenditore, però, è tranquillo: «La sentenza della Corte di Cassazione evidenzia solo i buchi legislativi della 242 del 2016. Che sia quindi uno sprone affinchè il parlamento si metta al lavoro. Solo nel Vicentino sono decine le persone che hanno investito in questo settore e la maggior parte vuole lavorare nella legalità». «Ben vengano quindi i controlli delle forze dell'ordine - conclude Lionzo - perchè è nell'interesse di chi lavora onestamente che i "furbetti" vengano puniti».

Le sue parole trovano riscontro nel comunicato diramato da federcanapa, che punta il dito contro il sensazionalismo di aclune testate giornalistiche: