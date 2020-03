Canna fumaria in fiamme: l'intervento dei vigili del fuoco

A mezzogiorno di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campestrini a Montecchio Maggiore per l’incendio di una canna fumaria di un’abitazione con tetto in legno. I pompieri arrivati da Arzignano e Vicenza con un’autopompa e l’autoscala e sette operatori, hanno spento le fiamme della canna fumaria, evitando il coinvolgimento del sottotetto.

A scopo cautelativo una piccola parte della copertura è stata scoperchiata per un controllo accurato delle travature in legno posizionate nella vicinanza del condotto di scarico dei fumi. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono terminate circa due ore.

