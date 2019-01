Canna fumaria in fiamme a Lonigo: pompieri da Arzignano e Vicenza

Questa mattina, martedì, alle 9.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Madonna a Lonigo per l’incendio di una canna fumaria.

I pompieri accorsi da Arzignano (i colleghi di Lonigo erano impegnati in un altro intervento) e Vicenza con l’autoscala, hanno spento e raffreddato la canna fumaria che aveva preso fuoco, ristabilendo le condizioni di sicurezza dell’abitazione. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.