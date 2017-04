Enpa Vicenza, cani donatori di sangue

L'emotrasfusione salva la vita anche ai cani, lo dimostra una storia resa nota dall'Enpa Vicenza che vede come protagonsti cinque amici a quattro zampe. Il dogo argentino Aron e la rottweiler Morgana hanno donato il loro sangue a Sofia, Nala e Bruce.

I due donatori fanno parte del progetto di emotrasfusione “Amici per la coda” e i responsabili dell'Enpa tengono a precisare che la donazione non ha alcuna controindicazione per gli animali, basta seguire le indicazioni dei veterinari.

E ai cani donatori basta qualche piccola attenzione speciale per vivere in modo giocoso anche un momento del genere.