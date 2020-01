Cane sbranato dai lupi, i padroni trovano i resti in giardino: è allarme sull'Altopiano

"Con rammarico vi mostriamo ciò che rimane del nostro Tobia", con queste parole Teresa Ronzani condivide sul gruppo Facebook Sei di Lusiana se... il dolore per la perdita dell'amato cane sbranato dai lupi.

Il fatto è successo nei giorni scorsi sull'Altopiano, tra Lusiana e Conco. Teresa descrive Tobia come un "cane affettuoso e fedele alla casa fino all'ultimo" e racconta: "Stanotte i lupi hanno avuto la meglio". La donna, al risveglio, ha trovato i resti del suo fido in giardino.

Una condivisione sui social "non per creare allarmismi ma affinché possiate proteggere i vostri piccoli amici..." sottolinea Teresa. Dalla pubblicazione del posto si sono susseguiti una serie di commenti che hanno evidenziato come la problematica relativa alla presenza dei lupi sul territori del Vicentino, preoccupi interre comunità.