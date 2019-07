Rischia di annegare nel fosso sotto la A31: salvato un pastore tedesco

Il pianto staziante di un animale ha attirato l'attenzione di un privato cittadino che ha subito avvisato la polizia locale Nevi. I guaiti provenivano da un tunnel di scolo sottostante il tratto autostradale della Valdastico Nord, in località Cà Benetti a Bolzano Vicentino. Lì era rimasta intrappolata Sira, una femmina di quattro anni di pastore tedesco, che è stata salvata dagli agenti in extremis.

L'episodio è avvenuto poco dopo le 14 di lunedì. Una pattuglia del distaccamento di Sandrigo ha raggiunto il posto in pochi minuti e gli agenti, al loro arrivo, sono stati attirati da un gemito di sofferenza proveniente dal tunnel, dove hanno scorto l'animale intrappolato all'interno del fossato colmo d'acqua e fango e pertanto impossibilitato ad uscirne autonomamente.

Il cane, visibilmente scosso e stremato anche a causa delle elevate temperature, è stato immediatamente soccorso e portato in una posizione di sicurezza grazie all'utilizzo dell'attrezzatura in dotazione agli Agenti, in attesa dell'arrivo sul posto del Servizio Veterinario dell' ULSS 8 Berica. L'animale, che ha rischiato di annegate, è stato quindi portato fuori dal fossato e messo in salvo.

Così per Sira, femmina di quattro anni, è finita una brutta avventura di mezza estate ed è stata veniva riconsegnata alla legittima proprietaria che, commossa ha ringraziato gli agenti della polizia locale e l'operatore del servizio veterinario.