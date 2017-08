Vicenza, Campo Marzo: trovata morta una 21enne

Dramma a Campo Marzo. Nella serata di lunedì alcuni passanti, nel tratto del parco dopo la stazione dei treni, hanno notato il corpo di una donna stesa a terra in posizione innaturale. Assieme anche lei anche il fidanzato che ha spiegato che la ragazza, di origine nigeriana, si è sentita male in viale Venezia. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e il Suem che ha constatato il decesso della giovane e avvolto la ragazza con un telo bianco.

Secondo le prime informazioni si tratta una nigeriana dell'età di 21 anni che sembrerebbe essere morta per un infarto. Accanto al corpo, steso sotto l'albero, solo una bottiglia di plastica di acqua minerale. Per conoscere le cause esatte del decesso si deve attendere i risultati degli esami.