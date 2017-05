Vicenza, spaccio e consumo di alcol a Campo Marzo: 26enne denunciato

Il verde di Campo Marzo e il verde della marijuana nascosta come al solito in involucri di cellophane pronti a essere venduti. Questa volta sono 30 i grammi della sostanza stupefacente trovata dalla polizia locale tra le giornate di martedì e mercoledì, con successiva segnalazione per spaccio all'autorità giudiziaria di due uomini di colore.

Nella mattinata del 2 maggio, alle ore 11.50 circa, la pattuglia antidegrado ha individuato e recuperato un involucro di plastica bianca del diametro di circa 6 centimetri con della marijuana divisa in 7 confezioni ricoperte di cellophane trasparente per un peso di 17 grammi circa, nascosto all’interno di un buco nel prato dell’area verde.

Il giorno dopo il personale in borghese della polizia locale ha invece visto un uomo di colore, S.O.V. di 26 anni e senza fissa dimora, accucciarsi per pochi secondi nelle adiacenze di uno dei vialetti pedonali di Campo Marzo e poi andare a sedersi in una delle panchine assieme ad altre persone per bere bevande alcoliche. Nel luogo gli agenti hanno trovato, sotterrato sotto uno strato di terra, un involucro di plastica di colore azzurro, ricoperto di cellophane trasparente contenente altri 13 grammi di marijuana.

Il 26enne è stato quindi fotosegnalato e denunciato con l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La polizia ha poi trovato addosso all'uomo una mazzetta di soldi pari a 100 euro, divisa in vari tagli e sequestrata perché ritenuta introito dell’attività di spaccio. Assieme allo spacciatore, sono state identificate altre 6 persone tutte di colore, sanzionate per consumo di bevande alcoliche.