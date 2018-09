Campo Marzo, pitbull libero aggredisce bassotto: proprietario denunciato

Ieri pomeriggio, mercoledì, durante un controllo antidegrado nell’area di Campo Marzo, una pattuglia è intervenuta nell'area cani di viale Ippodromo in soccorso a due persone che gridavano e cercavano di dividere i rispettivi animali.

Gli agenti, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a separare un pitbull di grossa taglia da un bassotto e a mettere in sicurezza i proprietari. Pur avendo riportato alcune escoriazioni alle mani, la padrona del bassotto si è preoccupata prima di tutto di portare dal veterinario l’animale, che riportava alcune ferite sanguinanti.

Al proprietario del pitbull gli agenti hanno intimato di mettere in sicurezza l’animale con guinzaglio e museruola. L'uomo è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali, per aver lasciato libero il cane e non averlo custodito con le debite cautele.