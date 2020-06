Campo Marzo, identificati in 11 e denunciato uno spacciatore: aveva addosso 3 mila euro

Continua l'incessante opera di controllo in alcune zone critiche dello spaccio grazie al sistema capillare di video sorveglianza e all'attività del Nos, il nucleo operativo speciale della polizia locale.

Mercoledì alle 15.30, nel corso di un'operazione messa in atto da quattro equipaggi e l'ausilio del Nos, a Campo Marzo sono stati identificati 11 uomini, tutti di nazionalità nigeriana, di cui uno, I.P. 29 anni, è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Perquisito dagli agenti, l'uomo aveva addosso 2.814,80 euro in banconote di varia taglia, di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Nello zaino nascondeva 16,47 grammi di marijuana in due diversi involucri di nylon nascosti e due telefoni cellulari. Droga, soldi e telefoni sono stati sequestrati.

Nei due giorni precedenti (lunedì 15 e martedì 16 giugno) è stato svolto uno specifico monitoraggio della zona di via Gorizia che ha portato alla segnalazione di tre consumatori di sostanze stupefacenti in Prefettura.Alle 17.10 le telecamere hanno ripreso un primo scambio tra quattro persone. Intercettato in piazza Castello, P.C. 43 anni, ha consegnato agli agenti in borghese tre dosi di eroina, per un peso complessivo di 0,93 grammi, dichiarando di averle acquistate poco prima da tre stranieri per 30 euro.

Poco dopo, alle 18.43, sempre in via Gorizia è stato notato un ulteriore furtivo scambio tra due persone. Controllato dagli agenti in piazza Castello, E.P., italiano di 52 anni, ha consegnato una dose di eroina del peso di 0,33 grammi, appena acquistata da uno straniero.Un terzo scambio è stato infine ripreso dalle telecamere di via Gorizia verso le 14 di martedì 16 giugno. Fermato dagli agenti, D.R., italiano di 68 anni, ha consegnato 4,79 grammi di marijuana, acquistata poco prima per 20 euro da due stranieri.

Tutti gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura; le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.