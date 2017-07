Campo Marzo, droga nascosta al parco giochi: spacciatore incastrato dalle telecamere

Grazie alle telecamere di video sorveglianza gli agenti sono riusciti a denuncare uno spacciatore, tra l'altro già noto alle forze dell'ordine per lo stesso reato.



L'episodio è avvenuto ieri pomeriggio, circa alle 15.10 quando sui monitor del Comando sono state notate in Campo Marzo, lato parco giochi, alle ore 15.10 circa, due persone di colore che chiacchieravano nelle vicinanze della recinzione dell’area sgambettamento cani. Uno dei due, vestito con maglia scura sopra e maglia bianca sotto, pantaloni neri al polpaccio, cintura nera, sandali neri e cappellino rosso con stemma sulla parte anteriore e frontalino chiaro, maneggiava un involucro scuro e lo ricopriva di cellophane trasparente. Alle ore 15.15 circa l'uomo si spostava poco distante e, sedutosi a terra, depositava l’involucro tra l’erba del prato, nascondendolo



Lasciata la telecamera nella posizione di ripresa dell’area interessata, la pattuglia in abiti civili si portava sul luogo dove rinvenivano, nel punto esatto, un involucro di plastica nera ricoperto di nylon trasparente contenente marjiuana. Veniva così iniziata la ricerca del responsabile e grazie alla descrizione della persona fornita dal personale intervenuto, le pattuglie antidegrado in servizio sul territorio individuavano l'uomo, e lo accompagnavano all’interno degli uffici del Comando per le pratiche di rito.



La persona, cittadino nigeriano, veniva identificato come O. E. di 30 anni residente in provincia di Palermo ma di fatto senza fissa dimora in Italia. E' stato denunciato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga, circa 15 grammi, è stata sequestrata.