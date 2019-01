Maxi-incendio azienda materie plastiche: pericolo intossicazione

Uno scenario apocalittico a Campiglia dei Berici nel basso vicentino. L'incendio che si è sviluppato poco dopo mezzogiorno di lunedì in una ditta di lavorazione materie plastica, la Euganea Pannelli in via Pilastri 18, sta devastando i circa 4000 mila metri quadrati di superfice della ditta. A quanto risulta non ci sarebbero feriti.

Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe svillupato all'interno di un laboratorio presente in uno dei capannoni. Nuvole nere e dall'odore acre di plastica si sono alzate sopra al luogo dell'incendio, visibili a molti chilometri di distanza. Sul posto sono itervenute una decina di squadre dei vigili del fuoco da Vicenza, Padova e Rovigo che stanno cercando di contenere le fiamme per evitare che si espandino ulteriolmente.

Ancora da valutare le cause del rogo ma il timore è per il rilascio di sostanze potenzialmente pericolose che potrebbero scaturire dall.'incendio. I pannelli dell'azienda sono infatti costruiti in PVC, un tipo di plastica contenente cloro che, se bruciato, potrebbe produrre diossine.