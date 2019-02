Camorra, 'Ndrangheta e politici nostrani: le trame e le cene

Le due operazioni coordinate dall’Antimafia del Veneto hanno aperto uno squarcio importante per capire come alcune potenti organizzazioni criminali abbiano negli anni sedimentato la loro presenza nella regione che fu della Serenissima. Ad una prima lettura per l’operazione «At Least» che nel Veneziano ha visto impegnate la Guardia di finanza friulana e la Squadra mobile veneziana, sono immediatamente saltati all’occhio alcuni legami con la politica locale tanto che nel ciclone è finita la giunta di Eraclea . Una amministrazione che ora rischia lo scioglimento per mafia: sarebbe la prima volta nel Veneto.

Diversa, almeno se ci si limita alla superficie, è la situazione emersa con «l’operazione Terry», che ha visto in prima linea i carabinieri del Ros.

In entrambi i casi di contro non sono mancati i legami col mondo delle professioni, con l’imprenditorìa e col mondo bancario. Si tratta di aspetti più volte evidenziati anche dal procuratore nazionale antimafia Ferdinando Cafiero De Raho. Rimane da capire se l’inchiesta potrà avere degli sviluppi. E se quest’ultima porterà con sé, fra le le tante, la prove di altri collegamenti con la politica.

LA LEONESSA SCENDE IN CAMPO

Se si legge con attenzione l’ordinanza del gip veneziano Barbara Lancieri datata 30 gennaio 2019 (il gip è veneziano perché la procura antimafia ha sede nel capoluogo lagunare e di conseguenza veneziano è il tribunale che verga i provvedimenti cautelari richiesti dal pubblico ministero) si scorge un nome conosciuto a Lonigo. Si tratta di Sonia Lovato, la leonessa , come in passato era stata ribattezzata dagli amici. Anche perché in città molti la descrivevano come una donna avvenente, solare e disponibile con tutti al dialogo. Epperò la Lovato, stando all’ordinanza del giudice Lancieri in passato aveva avuto la funzione di prestanome di Domenico Multari, il boss della ‘ndrangheta al centro dell’inchiesta Terry. La Lovato, che nel 2018 è deceduta, era stata vicina alla Lega. Di più, come ricorda Il Gazzettino, nel 2015, allontanatasi dalla galassia del Carroccio, si era candidata come consigliere comunale con una civica di centrodestra di area azzurra che vedeva quale candidato primo cittadino Luigi Tassoni. È proprio quest’ultimo, che oggi è consigliere comunale di minoranza, a spiegare di ricordare bene di averla avuta nella sua lista. «Mai avrei potuto immaginare - fa sapere appunto Tassoni - di questi suoi legami con certi ambienti. E dico che la cosa è davvero preoccupante. Io credo che a breve sui fatti che hanno interessato Lonigo e Zimella il consiglio comunale potrà prendere posizione nel modo dovuto».

LA CENA ALTO DI GAMMA

Fra i principali indagati dell’inchiesta Terry risulta anche l’imprenditore navale veneziano Francesco Crosera. Il quale è finito nell’indagine perché, questa la tesi dell’accusa, avrebbe chiesto aiuto al clan Multari affinché fosse incendiata, proposito non riuscito, una imbarcazione realizzata dai cantieri dello stesso Crosera. Il motivo? Impedire che quest’ultima, ormeggiata in un porto sardo, fosse sottoposta a perizia in modo da accertare i vizi di fabbricazione che l’acquirente aveva lamentato nei confronti della ditta del Crosera.

Ebbene, quando il coinvolgimento di Crosera è emerso sulla stampa a Lonigo hanno cominciato a circolare voci su una sua presenza ad una cena di notabili proprio nella città del Guà. Cena durante la quale si sarebbe festeggiato il compleanno dell’imprenditore Paolo Bellieni. Ex consigliere regionale azzurro, amicissimo dell’ex governatore di Fi Giancarlo Galan, Bellieni in passato ha avuto alcuni problemi con la legge per una storia di condotte disinvolte nell’utilizzo dei fondi della Regione Veneto quando lo stesso Bellieni su incarico di Galan aveva ricoperto la carica di rappresentante dell’ente regionale a Roma. Della vicenda si era occupata sia la magistratura penale sia la Corte dei conti. Ad ogni buon conto Bellieni smentisce la presenza di Crosera quella sera. «Era il 21 febbraio del eravamo a cena alla trattoria al Teatro a Lonigo. Crosera non c’era. Tra i commensali c’era Galan, c’era Alfredo Meocci, ex direttore generale della Rai e c’era il sindaco leoniceno Luca Restello».

Quest’ultimo, che è un volto noto del Carroccio nell’Ovest vicentino, in quella occasione donò una targa con dedica dell’amministrazione comunale proprio a Bellieni. Ed è lo stesso Bellieni ai taccuini di Vicenzatoday.it a mettere a fuoco la figura dell’imprenditore Crosera, che è originario di quarto d’Altino nel Veneziano:

«Lo conosco perché per anni si è occupato della manutenzione della mia barca. So che la sua famiglia ha una tradizione centenaria di maestri d’ascia. Sono rimasto basito quando ho saputo del suo coinvolgimento nell’inchiesta. E faccio fatica a capire come mai sia finito in quel giro. So che aveva avuto dei problemi familiari. Ad ogni modo questa vicenda mi ha lasciato sconcertato».

Da quanto è emerso sino ad oggi non è ben chiaro come Crosera si sia avvicinato ai Multari, ma non è detto che altri particolari al riguardo possano emergere in futuro. In modo leggermente dissimile si è espresso invece il sindaco Restello che precisa:

«Oggettivamente sono passati due anni. Io c’ero, ma non ricordo tutte le persone lì presenti. Ricordo sì che c’era Galan. E devo dire che l’ho trovato molto affranto. Io credo che dopo essere stato colpito dallo scandalo del Mose, chi lo frequentava per questioni di interesse lo abbia lasciato fondamentalmente solo».

Anche il primo cittadino poi spiega di avere appreso che la Lovato era stata indicata nella ordinanza del gip come una delle prestanomi del clan Multari.

«Sono trasecolato quando ho saputo questa cosa. Quando era nella Lega la Lovato aveva spesso assunto posizioni apertamente ostili nei miei confronti. Dal canto mio dico che ho sempre inteso la politica con una forte connotazione etica. Questo mio modo di essere so che può dare fastidio a qualcuno. Ad ogni modo credo però che l’operazione Terry abbia segnato un giro di boa perché l’opinione pubblica si è resa conto di quanto possa essere efficiente la risposta dello Stato al crimine».

LIASON REGIONALI

Diversa invece è la vicenda che riguarda l’inchiesta «At least» che ha avuto il suo epicentro ad Eraclea nel Veneziano. In quel caso i legami con la politica sono venuti fuori.

Il sindaco Mirco Mestre è finito dentro per presunto voto di scambio con un clan locale della camorra affiliato ai casalesi. Il suo vice, Graziano Teso, per anni dominus politico azzurro del comprensorio, è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. Ad ogni buon conto da giorni i media veneti stanno battendo sul cosiddetto oro del litorale: ovvero sul giro d’affari, alcuni puliti, altri meno , che il clan al centro della inchiesta, il clan Donadio, avrebbe messo in piedi.

Le operazioni citate dai quotidiani sono diverse: tuttavia il settore immobialire è uno dei più gettonati. Da questo punto di vista non è di poco conto quanto riporta ieri Il Gazzettino il quale racconta che dopo il fallimento dell’hotel Victory, riferibile al clan Donadio, l’allora sindaco di Eraclea Graziano Teso, oggi a piede libero ma indagato per associazione mafiosa tentò di agganciare l’avvocato Bruno Barel dello studio trevigiano Bma, il quale studio vede tra i suoi fondatori oltre a al professor Barel anche l’avvocato Massimo Malvestio, l’avvocato Antonella Lillo e l’avvocato Guido Masutti (i primi due, specie il secondo, sono considerati molto vicini al governatore veneto, il leghista Luca Zaia). Stando al Gazzettino, che menziona le tesi dell’accusa, Teso «sarebbe intervenuto ripetutamente per aiutare Donadio & Co a cedere l'immobile per sei milioni e mezzo di euro, ventilando agli acquirenti anche la possibilità di un cambio di destinazione d'uso...

Dopo il fallimento di una serie di trattative, Teso pensa di coinvolgere nell'acquisto dell'hotel Victory anche l'avvocato Bruno Barel con il quale è in contatto in quanto ha presentato, per conto di un fondo americano, il progetto per un maxi villaggio turistico con darsena in Valle Ossi - Laguna del Mort, da 14 mila presenze giornaliere, prospettato come riqualificazione ambientale. Ma il legale non è interessato e suggerisce altri imprenditori…». A questi ultimi l’allora sindaco «avrebbe subordinato alcune concessioni o autorizzazioni comunali riferite a terreni a cui erano interessati, all'acquisto dell'albergo di proprietà di... Donadio».

A quel punto, riporta ancora il quotidiano veneziano, Teso si sarebbe anche dato da fare per convincere alcuni imprenditori ad entrare nell'operazione Valle Ossi, il cui iter è tutt'ora in corso, dopo una modifica del progetto iniziale, in attesa della Valutazione di impatto ambientale da parte della Regione. «Ad occuparsi del progetto è attualmente il Fondo Copernico della società Numeria sgr, di San Vendemiano, di cui è presidente Vincenzo Pellegrini, sempre dello studio Bma, mentre Barel è consigliere. Nel 2014 la società Numeria ha sponsorizzato il Mese dell'ambiente e del paesaggio organizzato dal Comune di Eraclea, mettendo a disposizione rinfresco, materiale stampa e impianti video. Barel, già consulente di Palazzo Balbi in vari ambiti, ha partecipato in qualità di esperto alla redazione della legge sul consumo del suolo, approvata nel 2017 dalla Regione Veneto contro la cementificazione selvaggia». Una legge che è stata duramente contestata dalle opposizioni perché talmente zeppa di deroghe da risultare per nulla efficace contro l’eccessiva urbanizzazione delle aree rimaste verdi.

Parole precise che si aggiungono a quelle de La Tribuna di Treviso di oggi che a pagina 2 scrive che quella di Teso presso Barel è stata una intercessione non da poco quella dell’allora sindaco visto che, recita l’ordinanza «Teso aveva il potere di approvare o contrastare la realizzazione dell’insediamento di Valle Ossi promosso da Numeria». Oggi intervistato dal quotidiano della Marca, Barel ha spiegato che quando l’incontro avvenne «nessuno immaginava minimamente quanto scoperto dall’inchiesta». Ma alla domanda del giornalista Federico de Wolanski se qualcuno avesse fatto pressione per incontrarlo Barel, che insegna diritto comunitario all’università di Padova, ha risposto: «Guardi, ammetto non ricordo, ad ogni modo penso di aver dato la mia disponibilità all’incontro come la darei oggi a qualunque sindaco si presentasse da me chiedendo un confronto su un tema. All’epoca neppure sapevo cosa ci volessero proporre».

BAREL E LE CONSULENZE AL COMUNE DI ERACLEA

Ora se il Gazzettino spiega che numeria ha sponsorizzato l’amministrazione di Eraclea, ciò che non è mai emerso è che lo studio «Barel Malvestio e associati» stando alle carte agli atti del database municipale, ha ottenuto molti incarichi proprio dal comune di Eraclea. Più precisamente incarichi di consulenza legale che vanno dal 2005 al 2007 per un importo che si aggira sui 20mila euro. Di più, Barel, come di evince dal database della Regione Veneto, è uno dei principali consulenti giuridici di palazzo Balbi nonché di molti altri enti territoriali del Veneto. Fra questi spiccano due incarichi che hanno un peso specifico, anche in termini politici, che è cruciale. Il professore infatti è stato «esperto presso la commissione paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale». Si tratta dell’embrione primigenio attorno al quale poi si è sviluppato il progetto di autonomia dallo stato centrale caro a Zaia, processo che in queste ore sta entrando nel vivo a Roma. Sempre Barel ha patrocinato la Regione Veneto in svariati giudizi avanti la Corte costituzionale. Nel Vicentino e nel Trevigiano poi Barel è noto per essere uno dei super-consulenti della Regione Veneto in materia di Superstrada pedemontana veneta, forse il progetto più caro al governatore Zaia.

QUESTIONI DI OPPORTUNITÀ

Ora di converso, quello che appare come una delle punte di diamante quanto ad expertise tecnico-giuridico per palazzo Balbi, almeno come consulente esterno, in ambiti diversi è de facto controparte della Regione giacché diversi progetti riferibili a Numeria, di cui Barel è socio e dal quale azionariato invece recentemente è uscito Malvestio, possono o potranno dover passare il vaglio delle autorizzazioni regionali. Da tempo questa doppia veste del professionista ha fatto storcere il naso ad un pezzo del sottobosco politico regionale, anche del centrodestra. Ma per vero la questione non si è mai tramutata in un vero conflitto politico.

GLI SCENARI

Il maxi progetto di Valle Ossi, che inizialmente valeva mezzo miliardo di euro e nel frattempo sarebbe stato di molto ridimensionato, sarebbe infatti in attesa dell’ok della commissione di valutazione di impatto ambientale della Regione Veneto. Ora in un contesto del genere è pensabile che gli inquirenti abbiano cercato di capire se nell’ambito di quella maxi operazione ci siano stati altri tentativi di infiltrazione da parte di organizzazioni criminali magari attraverso capitali sporchi riciclati all’estero? Quello che è certo è che per società di risparmio gestito, come Numeria (che non è indagata) la legge, quando viene depositato un progetto presso un ente pubblico, non pone alcun obbligo di «investor disclosure», ovvero nessun obbligo di dichiarare nomi e cognomi reali che stanno dietro ai capitali che realmente danno corpo all’investimento. Per assurdo, parlando in astratto, l’amministratore di una Sgr potrebbe non conoscere i reali finanziatori di un determinato fondo.