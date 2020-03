Camorra a Vicenza: sequestrati 3 milioni a un'azienda

Nei giorni scorsi i finanzieri di Vicenza hanno sequestrato l’importo di oltre 3,1 milioni di euro, pari all’I.V.A. non versata nell’anno 2017, in capo ad una società di capitali della provincia vicentina operante nel settore dei trasporti su strada per il comparto logistica. L'attività investigativa ha accertato che l'impresa era di fatto riconducibile agli stessi soggetti risultati far parte di un’associazione per delinquere responsabile di reati tributari, fatti di riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e false attestazioni all’A.G. La compagine societaria è inoltre risultata legata da vincoli relazionali con esponenti di un clan camorristico attivo nel salernitano, i quali rivestivano ruoli apicali nell’ambito di un’altra impresa berica, operante nel medesimo settore.

In particolare, sul conto della società vicentina fornitrice d’opera a un'impresa leader nel settore della logistica nazionale, a novembre del 2019, il Comando Provinciale berico aveva promosso l’adozione della misura interdittiva antimafia del diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”).

In tale contesto, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno rilevato che l’amministratore della suddetta società di capitali non ha provveduto al versamento d’imposta per oltre 3,1 milioni di euro entro la data del 28.12.2018, termine ultimo per effettuare il versamento dell’I.V.A. dovuta, ed ha trasferito la sede legale del medesimo soggetto economico nel territorio della città metropolitana di Milano, al fine di sfuggire a possibili controlli e/o verifiche fiscali.

La ricostruzione investigativa è stata accolta dal G.I.P. che ha emesso un Decreto di sequestro preventivo per l’importo pari all’I.V.A. non versata, che è stato eseguito con il sequestro di disponibilità finanziarie sui rapporti di conto corrente.

