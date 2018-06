Camisano Vicentino, fulmine colpisce l'impianto elettrico: frigorifero prende fuoco

È successo attorno le 17:30 di martedì 12, i Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Badia a Camisano Vicentino per un incendio sviluppatosi in una cucina.

La causa dell'incidente è probabilmente un fulmine che, durante il temporale, ha colpito e danneggiato l'impianto elettrico dell'abitazione, provocando un corto circuito nel frigorifero, che ha così preso fuoco.

Fortunatamente i fumi provocati dal frigo hanno saturato l'ambiente, togliendo ossigeno e prevenendo così lo svilupparsi delle fiamme, che si sono limitate a qualche mobile nelle vicinanze.

Il proprietario dell'abitazione e la moglie non sono rimasti feriti, estesi però i danni alla cucina e all'impianto elettrico.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.