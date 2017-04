Camisano, accoltella la moglie a morte e si costituisce

Dramma nella notte a Camisano Vicentino in via degli Alpini 62A. Era da poco passata la mezzanotte quando il 112 riceve la chiamata di un uomo che confessa di aver ucciso la moglia a coltellate. Lui è Mirko Righetto, 48enne vicentino originario della provincia di Padova, molto noto in paese in quanto figlio di un industriale del settore vetro. La vittima Nidia Licia Loza Rodriguez, cittadina italiana, aveva 37 anni ed era di origini colombiane. Assieme vivevano in una villetta a schiera con una figlia piccola che però non si trovava a casa nel momento del delitto.

i militari dell'Arma di Vicenza stanno ancora facendo i rilievi sul caso e hanno transennato la villa per tenere lontani i curiosi. Di certo si sa che il coltello a serramanico, usato dall'uomo per commettere il femminicidio, è stato trovato e sequestrato mentre l'uxoricidia è stato arrestato e attualmente si trova in stato di fermo nella caserma di via Muggia.

I motivi del gesto non si conoscono ancora anche se il movente potrebbe essere stato una reazione incontrollata per motivi di gelosia.