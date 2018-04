Camisano, dramma della solitudine: 82enne trovata morta

Avevano tentato di contattarla, ma quel telefono che continuava a squillare a vuoto li ha fatti preoccupare e hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo le paure dei parenti hanno trovato conferma quando raggiunto l'82enne e l'hanno trovata priva di vita.

La tragedia è stata scoperta alle 21.50 di lunedì, quando gli oeratori del Suem 118, adiuvati dai vigili del fuoco, sono entrati nelll'appartamento in via Matteotti 9: per la donna, probabilmente uccisa da un malore, non c'era più nulla da fare.