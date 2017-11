Camisano: auto fuori strada abbatte un palo: conducente miracolato

Poco dopo le ore 19.30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Napoleone Ponte a Camisano Vicentino, per un’auto finita fuori strada dopo aver divelto un palo: illeso il conducente.

Danni anche per una seconda auto che ha colpito il palo dell’illuminazione pubblica caduto in strada. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palo e l’autovettura che è stata successivamente recuperata dal carro attrezzi.

Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.