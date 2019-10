Bucano il serbatoio durante una manovra: camion sversa gasolio in strada

Un banale incidente, durante una manovra con il muletto, ha provocato la foratura del serbatoio di un mezzo pesante con conseguente sversamento di gasolio sulla strada.

E' successo lunedì mattina, a Creazzo, in via Piazzon. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno lavorato per oltre due ore per mettere in sicurezza l'area.

(articolo in aggiornamento)