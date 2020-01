Camion si rovescia in cava: ferito l'autista

Nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in una cava nei pressi della SP 10 strada del Monte ad Albettone per il rovesciamento di un camion: ferito l'autista.

Il mezzo da cantiere si è ribaltato lateralmente in un tratto in pendenza. I pompieri di Lonigo hanno collaborato con il personale del SUEM per soccorrere l'uomo, che è stato stabilizzato per poi essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora.

Il camionista ha riportato politraumi ma non è in pericolo di vita.