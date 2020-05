La gru è troppo alta, camion sfonda l'ingresso dell'officina: nessun ferito

Lunedì mattina, alle 9.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Fiume, ad Arzignano, per un camion che entrando all’interno di un’officina, ha demolito l’architrave del portone d’ingresso, non rendendosi conto che la gru posta subito dietro la cabina di guida era più alta della struttura d’ingresso: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento e da Vicenza con l’autoscala, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno effettuato un accurato sopralluogo prima di procedere alla rimozione dell’architrave con una gru fatta arrivare sul posto.

Prima hanno puntellato il muro alla destra dell’ingresso che presentava una importante fessurazione, poi si eliminato parte della vetratura che si trovava sopra l’architrave, sostenendo con ulteriori puntelli i lati. La trave è stata poi agganciata e sollevata sgravando il peso da sopra la cabina del camion che è stato portato fuori.



La trave è stata poi portata fuori e calata a terra. Sul posto un tecnico dell’ufficio comunale e la polizia locale che ha chiuso la strada. L’officina è stata dichiarata inagibile. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 12.30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.