Caltrano, 17enne stroncato da linfoma

Si è spento domenica mattina all'ospedale di Padova il 17enne di Caltrano Liborio Gracioppo. A maggio era stato sottoposto a trapianto di midollo osseo per il quale un paio di mesi prima centinaia di ragazzi si erano offerti per farsi tipizzare per verificare un'eventuale compatibilità. Non c'è stato niente da fare: il linfoma scoperto poco più di un anno fa ha stroncato la vita dello studente del liceo Tron di Schio.

I genitori Santino e Giusi lo ricordano come un bravissimo studente e un ragazzo pieno di interessi e di coraggio nell'affrontare la malattia.

I funerali saranno celebrati martedì alle 15 nella chiesa del paese.