Appartamento pignorato: l'inquilino se ne va con caldaia, termosifoni e interruttori

Oggi, lunedì 5, i carabinieri della Stazione di Longare, a conclusione della relativa attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato in abitazione R.B, 40enne di nazionalità marocchina.

L’uomo, residente nel comune di Caltrano in un appartamento in affitto poi sottoposto a pignoramento ed affidato in custodia all’Istituto Vendite Giudiziarie di Longare, ancora prima di lasciarlo definitamente aveva rubato dei beni mobili tra i quali una caldaia a muro, radiatori e placche elettriche, causando un danno in via di quantificazione e rendendosi poi irreperibile.