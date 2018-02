Operazione antimafia: sequestrato il bowling di Montecchio

Sigilli a beni, appartenenti al presunto mafioso gelese Cristoforo Palmeri di 47 anni, dal valore di due milioni di euro sono stati effettuati dalla Dia di Caltanisetta per ordine del tribunale. Il sequestro della Direzione investigativa antimafia ha riguardato la “Montecchio Bowling s.r.l.” di Montecchio Maggiore (da non confondere con il bowling di Alte di Montecchio) oltre che aziende, fabbricati e terreni ubicati a Gela assieme a numerosi rapporti bancari.

Palmeri,secondo gli investigatori, è "vicino alle consorterie mafiose della "stidda" e di "cosa nostra" di Gela e di Vittoria". Nel vicentino la Dia ha posto sotto sequestro il capitale sociale della Montecchio Bowling assieme a biliardi, sale da gioco e piste da bowling. Impegnati nell'operazione anche gli uomini della Dia di Padova, Bologna e Milano.

Il 47enne era già indagato - in concorso con altre 5 persone - di intestazione fittizzia di beni e di favoreggiamento nei confronti del clan mafioso dei Rinzivillo. Oltre ad avere già dei precedenti per rapina, estorsione e ricettazione il gelese è indagato in concorso di omicidio di Crocifisso Sartania, avvenuto nel 1995 nel Ragusano.