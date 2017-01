Caldogno, trova busta piena di soldi e la consegna ai vigili: si cerca il proprietario

Il 16 dicembre scorso una signora si è presentata al comando della polizia locale dell'Unione dei Comuni di Caldogno, Isola Vicentina e Costabissara consegnando una busta piena di denaro trovata mentre andava a passeggio, a Isola Vicentina. Una somma consistente che, dopo un mese, non ha ancora trovato un proprietario.

Gli agenti hanno quindi deciso di lanciare un appello per arrivare a chi ha smarrito quella busta. Può presentarsi al comando solo chi precisa l'importo esatto e il luogo dove potrebbe averla smarrita. Se nessuno dovesse farsi vivo, la polizia affiggerà un avviso pubblico. Nel caso in cui dopo un anno nessuno non si presenti il denaro andrà alla signora che ha trovato e consegnato al comando la busta, come previsto dalla legge.