Caldogno, rissa al bar: un ferito e due denunciati

E' di un ferito e di due denunciati il bilancio della rissa scoppiata domenica notte nei pressi di un bar in via Barco a Caldogno.



Per futili motivi e probabilmente a causa del consumo eccessivo di alcool, due romeni di 25 e 30 anni sono venuti alle mani con un 33enne di Isola Vicentina, che ha avauto la peggio. L'uomo ha riportato la rottura del setto nasale ed è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. I due stranieri, residenti uno a Caldogno, l'altro a Padova, sono stati bloccati dai carabinieri e denuciati in stato di libertà per lesioni.