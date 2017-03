Caldogno, rapinatore evade all'alba dai domiciliari: arrestato

Alle prime luci dell’alba di domenica a Caldogno, R.D., pregiudicato classe ’76, agli arresti domiciliari per rapina, è evaso dalla propria residenza in via Matteotti 2.

I carabinieri lo hanno arrestato in flagranza durante controlli mirati per i soggetti sottoposti a questo tipo di misure cautelari. Non trovando il pregiudicato presente in casa, hanno immediatamente attivato le ricerche, rintracciandolo poco dopo mentre camminava lungo via Rizzolo.

L’uomo è stato ricondotto alla propria abitazione in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per lunedì.