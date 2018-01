Caldogno, guida ubriaco e centra un auto: "Ho bevuto solo uno spritz"

Deve essere stato ben robusto quell'aperitivo che ha ammesso di aver bevuto. L'alcol test effettuato dalla polizia locale su un 71enne di Caldogno segnava infatti 1,56. Gli agenti sono intervenuti dopo che l'anziano, verso le 20 di lunedì sera, ha invaso la corsia opposta con la sua Peugeot centrando un'altra auto ferma al semaforo.

L'incidente è avvenuto a due passi dalla sede della polizia locale di Caldogno all'incrocio tra via Summano e via Diviglio. L'auto del 71enne ha cozzato contro l'altra vettura nello svoltare a destra per dirigersi a Cresole. L'uomo è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e la patente gli è stata ritirata.

