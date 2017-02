Caldogno, ruba in due abitazioni nella stessa sera: condannato topo di appartamento

Un albanese di 42 anni, residente in strada Marosticana a Vicenza, è stato condannato martedì dal tribunale di Vicenza a un anno e due mesi di reclusione e al pagamento di 600 euro di multa per un furto in due abitazioni a Caldogno, abitate da due parenti.

La sera del 12 novembre 2012 E.M., già noto alle forze dell'ordine per vari reati, con l'aiuto di due complici non identificati si è intrufolato all'interno di un appartamento sfondando una porta finestra e rubando una collana e un anello.

Non contento, il ladro si è arrampicato al piano di sopra e, dopo aver rotto un infisso, è entrato anche nella seconda casa, portando via vari oggetti. Il tutto mentre gli inquilini erano presenti nelle loro abitazioni.