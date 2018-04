Caldogno, bruciano i pannelli fotovoltaici: a rischio l'abitazione

Poco dopo le 11 di sabato i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mameli a Rettorgole di Caldogno per l’incendio di alcuni pannelli fotovoltaici posti sopra il tetto di un’abitazione.

I pompieri accorsi da Vicenza con due automezzi tra cui l’autoscala, hanno isolato l’impianto e provveduto allo spegnimento dei pannelli salvandone una parte. Le fiamme hanno coinvolto anche parte della guaina isolante del tetto.

Le cause dell'innesco delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni dei vigili del fuoco di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione sono durate circa tre ore.