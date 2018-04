Caldo e alcol, miscela esplosiva: 45enne rischia 8 anni di carcere

Con il salire delle temperature esterne e lo stabilizzarsi del bel tempo la polizia locale ha dedicato alcune pattuglie per il controllo del consumo di alcol al di fuori dei pubblici esercizi.

Nei parchi

Martedì le pattuglie antidegrado effettuavano un controllo all'interno di villa Tacchi dove sanzionavano tre cittadini extracomunitari che consumavano bevande alcoliche nel parco. Mercoledì, 25 aprile, in mattinata, alle ore 11.00 circa, venivano multati altri quattro cittadini rumeni in Campo Marzo lato parco giochi e in piazzale Bologna anche loro intenti a bere birra.

Ubriaco, senza patente e su motorino rubato