Rogo nel locale caldaie: paura per un capannone

Alle 19:30 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dell’Industria a Castelgomberto per l’incendio di una caldaia a legna a servizio di un capannone. I pompieri, arrivati da Arzignano con due automezzi, sono riusciti a spegnere le fiamme, che hanno interessato la struttura della locale caldaia, attigua all’azienda di costruzione casette in legno.

La caldaia era stata caricata per la notte quando per motivi da accertare le fiamme si sono sviluppate all’esterno, interessando anche altro materiale depositato nel locale. Spente le fiamme, si è provveduto alla bonifica del locale portando all’esterno tutto il materiale convolto dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza del luogo sono terminate dopo circa due ore e mezzo.