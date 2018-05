Caduti massi da un tetto in corso Palladio: tragedia sfiorata

E' stato fortunato il passante che questa mattina è stato schivato da alcuni massi caduti dal tetto di un palazzo in Corso Palladio. L'episodio è avvenuto circa alle 8, all'altezza della Farmacia Comunale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'area, la polizia locale ed il personale del Comune per cercare di capire come sia accaduto.