Albaredo, cade in piscina: grave un vicentino

Una partita pallavolo in acqua tra amici si è trasformata in un grave incidente. Giovediì sera, ad Albaredo d'Adige, un ragazzo di 18 anni residente a Montebello Vicentino è caduto durante la pausa di un torneo di splash volley. Come riporta il Giornale di Vicenza i compagni hanno trovato il giovane riverso nell'acqua e quando si è ripreso non riusciva a muovere le gambe.

Immediato l'intervento dei sanitari che hanno trasportato il vicentino all'ospedale di Verona con, a quanto sembra, un forte trauma vertebrale che potrebbe avere conseguenze gravi come la paralisi.