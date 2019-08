Volo di cento metri sugli Écrins: muore alpinista 41enne

Un grande amore per la montagna e una vitalità incredibile, accompagnati sempre da un gran sorriso. Amici e familiari ricordano e piangono così Sonia Bof, 41enne residente a Vicenza e nata a Colderù, frazione di Lentiai nel Bellunese, che ha perso la vita alla vigilia di Ferragosto scivolando per oltre cento metri durante una scalata sul massiccio francese degli Ecrins, nelle Alpi del Delfinato.

«Conoscendoti ti starai già annoiando a stare là su...se scendi un po' ti prometto una sbronza tra amiche, a casa di Franci, x parlare delle paturnie dei maschi...e ci aspetta il nostro Sass d'Ortiga in alternata...la nostra cordata femminile», scrive una sua amica su Facebook, in uno dei tanti post ricordano l’alpinista.

Sonia era assieme a due amici vicentini di 28 e 46 anni, e stava scendendo da una parete del versante settentrionale dell’Ecrins quando, verso le 13:30 del 14 agosto, ha perso l’appiglio, forse per una distrazione, ed è caduta nel vuoto. La cordata era di ritorno da una vetta di 3300 metri, uno dei 50 picchi del massiccio. L’alpinista è stata raggiunta dall’elicottero dei soccorsi francesi ma per lei non c’era purtroppo più nulla da fare. Il suo corpo è stato portato a valle e la polizia ha aperto un fascicolo sull’incidente.

Per i famigliari, la comunità di Lentiai e i moltissimi amici che aveva in città, la notizia della tragedia è stato un colpo durissimo. Sonia aveva una grande passione per la montagna, coltivata assieme a una carriera professionale brillante. Aveva frequentato il Liceo Dal Piaz a Feltre e poi si era laureata in architettura. Dopo varie esperienze era approdata alla divisione ristorazione del Pastificio Giovanni Rana di Verona e dal 2017 lavorava all’Aspiag Service di Vicenza, dove si era trasferita