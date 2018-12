Cade in bici: gravissimo 67enne soccorso in elicottero

Gravissimo incidente, sabato pomeriggio, in via Prosdocimo a Schio.

Secondo quanto si apprende, un 67enne è caduto per cause in corso di accertamento dalla sua bicicletta procurandosi gravissime fratture agli arti inferiosi ed in particolare alla spina dorsale. Per questo è intervenuto un elicottero del Suem 118 che l'ha trasportato al San Bortolo.

Maggiori dettagli nelle prossime ore.