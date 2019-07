Cade dalla finestra mentre lava i vetri: muore 74enne

Un tragico incidente, avvenuto martedì mattina verso le 9:30. è costato la vita a una pensionata vicentina di 74 anni., Silvana Barbiero.

La donna era salita su una scala per lavare i vetri esterni di una stanza del suo appartamento al secondo piano di via Poletto a Bertesinella. La 74enne ha perso l'equilibrio ed è caduta ta terra dopo un volo di 10 metri. Immediato l'arrivo dei soccorsi ma per lei non c'era più nulla da fare. Sul posto, per i rilievi,i carabinieri di Vicenza. Silvana lascia nel dolore il marito e due figli.