Thiene, cade dalla bici e batte la testa: grave una donna

Forse un malore o una caduta accidentale è la causa dell'incidente occorso a una signora che, poco dopo mezzogiorno, è finita a terra sbattendo la testa sulla strada. L'episodio è successo nel crocevia tra via Trento e via Corradini a Thiene.

I passanti sono intervenuti in soccorso della signora rimasta a terra priva di conoscenza. Tra loro anche dei volontari della croce rossa che le hanno prestato un primo soccorso fino all'arrivo dell'ambulanza che l'ha trasportata all'ospedale di Santorso per valutare il suo stato di salute. Sul posto anche la polizia locale Nevi per il controllo del traffico e verificare la dinamica dell'incidente.